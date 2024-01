Hier kommt IBM!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Der Aktienkurs von IBM hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,32 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +10,56 Prozent im Branchenvergleich für IBM bedeutet. Der "IT-Dienstleistungen"-Sektor verzeichnete hingegen einen durchschnittlichen Anstieg von 10,77 Prozent, während der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 9,18 Prozent erzielte. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über IBM. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die abnehmende Diskussion und Aufmerksamkeit zu IBM führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für IBM liegt bei 37,82, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,55, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für 25 Tage hinweist.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der IBM-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 140,22 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 161,5 USD deutlich darüber liegt (Unterschied +15,18 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (154,22 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,72 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich für die IBM-Aktie auf der Basis dieser Analysen ein "Neutral"-Rating.

IBM kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich IBM jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen IBM-Analyse.

IBM: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...