Hier kommt Hywin HoldingsADR!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen gesetzt werden. Der RSI von Hywin liegt bei 35,48, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Wenn wir den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnen, bewegt sich der RSI für Hywin bei 42, was auch als Indikator für eine neutrale Situation angesehen wird. Daher wird auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -71,84 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,15 USD mit dem aktuellen Kurs von 1,45 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Wenn wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachten, liegt der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt (+9,85 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen über Hywin in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich deutlich die positiven Meinungen, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hywin in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.