Hier kommt Hyrican Informationssysteme!

Der Aktienkurs von Hyrican Informationssysteme hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 32,3 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt von 29 Prozent liegt. In der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat die Aktie ebenfalls eine überdurchschnittliche Rendite von 36,93 Prozent erzielt, verglichen mit einer mittleren Rendite der Branche von -4,63 Prozent. Diese starke Performance hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Hyrican Informationssysteme bei 4,8 EUR und ist damit +1,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +9,34 Prozent beläuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hyrican Informationssysteme aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" bedeutet. Daher erhält die Dividendenpolitik von Hyrican Informationssysteme eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hyrican Informationssysteme zeigt der RSI7 einen Wert von 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von Hyrican Informationssysteme liegt auf überkauftem Niveau (Wert: 100). Aufgrund dieser Werte erhält das Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.