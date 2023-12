Hier kommt Humana!

Weitere Suchergebnisse zu "Humana":

Die Stimmung und die Diskussionen rund um die Humana-Aktie haben sich im letzten Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Trotzdem erfährt das Unternehmen in den Diskussionen kein signifikant höheres oder niedrigeres Interesse als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Aktienkurs von Humana hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,51 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -18,38 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +14,87 Prozent für Humana bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine Rendite von 14,3 Prozent hatte, liegt Humana um 17,81 Prozent darunter. Diese Überperformance im Branchenvergleich und Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Humana beträgt aktuell 0,72 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,69 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Humana von den Analysten als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Humana-Aktie sowohl über den letzten 200 Handelstagen (-5,92 Prozent) als auch über den letzten 50 Handelstagen (-7,7 Prozent) unter dem Durchschnitt liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Humana-Aktie "Schlecht"-Ratings für Stimmung und Technik, sowie ein "Neutral"-Rating für den Branchenvergleich und die Dividendenrendite.