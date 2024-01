Hier kommt Human Metabolome Technologies!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und das Aufkommen von Diskussionen über Human Metabolome in den letzten Wochen relativ unverändert geblieben sind. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Human Metabolome, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 24,56 als überverkauft gilt. Auf Basis des RSI25 mit einem Wert von 58 wird die Aktie jedoch weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Gut" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien und auf sozialen Plattformen ist neutral, wie von unseren Analysten gemessen wurde. Die Nutzer haben in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen in Bezug auf Human Metabolome diskutiert. Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Human Metabolome-Aktie am letzten Handelstag bei 640 JPY lag, was einem Unterschied von -9,11 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (704,18 JPY) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 655,36 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Human Metabolome gemäß der Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral".