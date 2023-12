Hier kommt Huili Resources!

Die Aktie von Huili wurde in den letzten Monaten in Bezug auf verschiedene Faktoren analysiert. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde eine durchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Ebenso ergab die Untersuchung der Stimmungsänderungsrate eine unveränderte Einschätzung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie von Huili daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Huili liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,98 %, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite von Huili um mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Huili um 2,42 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Huili-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 90, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf den RSI. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 56 als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung für Huili basierend auf dem RSI.

Diese umfassende Analyse zeigt, dass die Aktie von Huili in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird, wobei insgesamt eine neutrale bis schlechte Bewertung vorliegt.