Hier kommt Hormel Foods!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Hormel Foods beträgt 45,26, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 53,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ für Hormel Foods. Auch die Themen rund um den Wert waren hauptsächlich negativ. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion konnte außerdem 2 positive und 0 negative Signale herausfiltern, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hormel Foods-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,73 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 31,73 USD weicht somit um -15,9 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 2 zu dem Aktienkurs von Hormel Foods. Dies führt zu einer negativen Differenz von -0,9 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.