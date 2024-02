Hier kommt Hensoldt!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Werkzeug, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100, wobei ein Wert von 50 als neutral gilt. Der Hensoldt-RSI beträgt 49,48, was eine neutrale Bewertung ergibt. Die RSI25, die den RSI-Wert über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 32,42, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung von Hensoldt in den letzten zwei Wochen. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Aspekte des Unternehmens hervorgehoben. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung, obwohl die Redaktion auch 7 positive Signale und keine negativen Signale identifiziert hat.

Das Sentiment und der Buzz rund um Hensoldt haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen, weshalb auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung vorliegt.

Hinsichtlich der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Hensoldt-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,7 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 34,08 EUR liegt, was einer positiven Abweichung von +18,75 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Entwicklung, wodurch die Hensoldt-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für Hensoldt basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment, während die technische Analyse eine positive Entwicklung aufzeigt.