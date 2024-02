Hier kommt Hellofresh!

Weitere Suchergebnisse zu "Greencore Group":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Hellofresh im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Hellofresh, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist der langfristige Blick auf die Kommunikation im Netz. In diesem Rahmen hat die Aktie von Hellofresh in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt und wird daher in diesem Punkt auch als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Hellofresh.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hellofresh-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 20,58 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 12,55 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -39,02 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hellofresh daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Hellofresh ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Hellofresh gemäß der Analyse des Anleger-Sentiments, der Kommunikation im Netz, der technischen Analyse und des RSI insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.