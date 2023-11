Hier kommt Hauppauge Digital!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Hauppauge Digital jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit Hauppauge Digital gemessen. Aus diesem Grund wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung zugewiesen, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Hauppauge Digital eher neutrale Diskussionen geführt. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung zugeordnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Bei der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,01 USD mit dem aktuellen Kurs (0,0101 USD) eine Abweichung von +1 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,01 USD, der ebenfalls nahe dem aktuellen Schlusskurs liegt, erhält die Hauppauge Digital-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hauppauge Digital, so ergibt sich für den 7-Tage-RSI ein Wert von 0 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Hauppauge Digital überverkauft (Wert: 0), wodurch die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird das Unternehmen damit unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.