Hier kommt Hang Lung Properties!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum in Relation zueinander. Für Hang Lung Properties wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 beträgt 57,87 und zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Hang Lung Properties daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Die Analyse ergab auch vier negative Signale, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Hang Lung Properties derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft 4,49 Prozent über dem Kurs der Aktie, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +3,44 Prozent, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird Hang Lung Properties für diese Stufe ebenfalls als "Neutral" eingestuft.