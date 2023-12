Hier kommt H. Lundbeck A/sr.b!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei H Lundbeck A- beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 54,35 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 65,71 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird H Lundbeck A- somit als "neutral" bewertet.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der H Lundbeck A- mit 28,9 DKK 7,7 Prozent unter dem GD200 (31,31 DKK) liegt, was ein "schlechtes" Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 30,87 DKK, was wiederum ein "schlechtes" Signal aufgrund eines Abstands von -6,38 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der H Lundbeck A- somit als "schlecht" bewertet.

Die Analyse der Diskussionsintensität im Internet zeigt, dass das Sentiment rund um H Lundbeck A- als "neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "neutral" Bewertung hin.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über H Lundbeck A- besonders positiv diskutiert, wodurch die Aktie eine "gute" Einschätzung erhält. Auch in den letzten Tagen überwiegen die positiven Themen in der Diskussion, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.