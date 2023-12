Hier kommt Guizhou Red Star Developing!

Die technische Analyse der Guizhou Red Star Developing-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 14,07 CNH verläuft. Der Aktienkurs ging selbst bei 12,78 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -9,17 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 13,17 CNH, was einer Differenz von -2,96 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Dividendenrendite der Guizhou Red Star Developing-Aktie beträgt 0,6 Prozent, was 1,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 1,91) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Guizhou Red Star Developing-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Guizhou Red Star Developing somit ein "Neutral"-Rating für diese Stufe.