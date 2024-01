Hier kommt Guardian Capital!

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Guardian Capital-Aktie voraussichtlich eine "Gut" Einschätzung erhalten. Die aktuellen Bewertungen belaufen sich auf 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es gab keine neuen Analystenupdates in Bezug auf Guardian Capital im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 53,33 CAD, was einer potenziellen Performance von 25,14 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 42,62 CAD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Guardian Capital liegt derzeit bei 81,23 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Guardian Capital in diesem Abschnitt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie, zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Guardian Capital blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher wird der Aktie von Guardian Capital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Die Dividendenrendite der Guardian Capital-Aktie beträgt 3,24 Prozent, was 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt (Branche: Kapitalmärkte, 6,61). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine durchwachsene Einschätzung für die Guardian Capital-Aktie basierend auf den verschiedenen Analyseaspekten.