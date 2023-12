Hier kommt Guangzhou Development!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Guangzhou Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,55 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um 4,34 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Guangzhou Development in diesem Branchenvergleich um -7,89 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Auch im Sektor "Energie" lag die Rendite bei 4,34 Prozent, und die Guangzhou Development unterperformte um 7,89 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen über Guangzhou Development in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel derzeit überwiegend positiv sind. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. In den vergangenen Wochen dominierten die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Darüber hinaus wurden neun Handelssignale ermittelt, davon 8 positive und 1 negatives Signal. Dieses Ergebnis führt zu einer Einstufung als "Gut" Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guangzhou Development-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,99 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,3 CNH liegt, was einem Unterschied von -11,52 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 5,5 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-3,64 Prozent). Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guangzhou Development-Aktie auf der 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, da der RSI bei 93,33 Punkten liegt. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Guangzhou Development-Aktie.