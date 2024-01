Hier kommt Godsinlosenordic AB!

Die technische Analyse der Godsinlosen Nordic zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,89 SEK, während der Kurs der Aktie bei 1,33 SEK liegt, was einer Abweichung von -29,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,58 SEK zeigt eine Abweichung von -15,82 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Godsinlosen Nordic als durchschnittlich bewertet wird, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 65,14, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Anleger-Sentiments basieren auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigen, dass in den letzten zwei Wochen neutral über die Godsinlosen Nordic diskutiert wurde. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Godsinlosen Nordic sowohl auf Basis der technischen Analyse als auch des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.