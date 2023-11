Hier kommt Gladstone Capital!

Laut einer technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gladstone Capital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,89 USD. Der letzte Schlusskurs von 9,32 USD liegt deutlich darunter (-5,76 Prozent Abweichung), weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Das gleiche "Schlecht"-Rating erhält die Aktie auch auf Basis der letzten 50 Handelstage.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Gladstone Capital mit einer Rendite von 19,18 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 6,19 Prozent in der "Kapitalmärkte"-Branche. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Kommunikation über Gladstone Capital in sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie sehr das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Gladstone Capital wurde jedoch weder mehr noch weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI der Gladstone Capital-Aktie liegt bei 60,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,04, wodurch auch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" erfolgt. Das Gesamtbild führt damit zu einem Rating "Neutral".

