Hier kommt Genius!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Genius. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 38,82 Punkte, was bedeutet, dass Genius weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Genius weder überkauft noch überverkauft (Wert: 47,25), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Genius wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Genius diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Genius-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,71 USD. Der letzte Schlusskurs (0,415 USD) weicht somit um -41,55 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,37 USD) erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt (+12,16 Prozent). Insgesamt erhält die Genius-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.