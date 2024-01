Hier kommt Gefran!

Die Gefran Spa wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,87 EUR, während der Kurs der Aktie bei 8,7 EUR liegt, was einer Abweichung von -1,92 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 7,98 EUR, was einer Abweichung von +9,02 Prozent entspricht und die Aktie somit zu einem "Gut"-Wert in diesem Zeitraum macht. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität im Internet zu Gefran Spa ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Gefran Spa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Gefran Spa liegt bei 40,74 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25-Wert von 36 zeigt ebenfalls an, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was erneut zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".