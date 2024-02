Hier kommt Gabriel Holding!

Die Gabriel A- Aktie wird anhand verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet. Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs darstellt, liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,72 liegt. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie eine negative Abweichung von -23,9 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt die Abweichung zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei -3,12 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gabriel A- liegt bei 64, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,8 als überbewertet angesehen wird, und das Unternehmen erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Gabriel A- insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung nur durchschnittliche bzw. kaum Änderungen aufweisen. Basierend auf diesen Analysen ergibt sich für Gabriel A- insgesamt eine neutrale bis schlechte Einschätzung.

