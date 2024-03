Hier kommt GCM Grosvenor!

Die technische Analyse der Gcm Grosvenor-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses bei 8,15 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 9,04 USD, was einem Unterschied von +10,92 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,67 USD, was einer Ähnlichkeit von +4,27 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis ergibt. Zusammenfassend erhält die Gcm Grosvenor-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Stimmung beeinflusst werden. Laut unserer Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Gcm Grosvenor auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Gcm Grosvenor diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Gcm Grosvenor wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" ergibt.

Die Aktie der Gcm Grosvenor wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen mit 0 Gut-, 2 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Gcm Grosvenor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 9,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von +7,85 Prozent entspricht. Basierend auf der Bewertung von Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".