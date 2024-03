Hier kommt Fujian Snowman!

Fujian Snowman, ein Unternehmen in der Maschinenbranche, schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,53 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung.

Die Anleger-Stimmung zu Fujian Snowman war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung zu Fujian Snowman in den letzten Wochen relativ stabil geblieben ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie, was zu einer negativen Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Snowman einen Wert von 271, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral eingestuft wird.

Insgesamt erhält Fujian Snowman daher Bewertungen im neutralen und schlechten Bereich in Bezug auf Dividende, Anleger-Stimmung, Internet-Kommunikation und fundamentale Kriterien.