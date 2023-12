Hier kommt Friendtimes!

In den letzten vier Wochen wurde bei Friendtimes keine signifikante Veränderung der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie von uns ein "Neutral"-Rating. Die Diskussionen auf den Social-Media-Plattformen deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung des Unternehmens hin, ohne positive oder negative Ausschläge. Aus technischer Sicht ist die Aktie kurzfristig als "Neutral" einzustufen, da sie 0,78 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" bewertet, da sie sich um +27,45 Prozent über dem GD200 befindet. Der Relative Strength Index (RSI) von Friendtimes zeigt einen Wert von 81,82, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Für den RSI25 ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 56,69. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht" basierend auf dem RSI und der technischen Analyse.

