Hier kommt Flowtech Fluidpower!

Die technische Analyse der Flowtech Fluidpower-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 93,63 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 79,5 GBP weicht somit um -15,09 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 80,56 GBP, was einer Abweichung von nur -1,32 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Flowtech Fluidpower-Aktie für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Flowtech Fluidpower wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls einer "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich somit in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung für Flowtech Fluidpower.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 22,89 und liegt damit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Flowtech Fluidpower ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen beiden Wochen weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung.