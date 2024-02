Hier kommt Firsthand Value!

Der Aktienkurs von Firsthand Value weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -73,83 Prozent auf, was mehr als 151496 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche mit einer mittleren Rendite von 409303,44 Prozent liegt Firsthand Value mit 409377,27 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Firsthand Value-Aktie zeigt einen Wert von 38 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 47,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Firsthand Value.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Firsthand Value-Aktie von 0,29 USD mit -39,58 Prozent Entfernung vom GD200 (0,48 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,29 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Firsthand Value-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentaler Hinsicht zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Firsthand Value mit einem Wert von 0,24 eine Unterbewertung im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (61,29), was zu einer Einstufung von "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse führt.