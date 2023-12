Hier kommt First Majestic Silver!

Die Aktie von First Majestic Silver erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung eine Bewertung von "Neutral". Insgesamt liegen 1 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Es gab in den letzten 30 Tagen keine Updates von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 9,75 CAD, was einer potenziellen Performance von 31,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ waren. Das Stimmungsbild wird jedoch als neutral bewertet, da in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen.

Die fundamentale Bewertung der Aktie ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 581, was auf eine Überbewertung hinweist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 8,12 CAD, während der aktuelle Kurs bei 7,44 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,37 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 zeigt einen Abstand von +1,5 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

