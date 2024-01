Hier kommt FedEx!

Die Fedex-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 10 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Fedex aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 253,63 USD, was ein Aufwärtspotential von 0,82 Prozent vom letzten Schlusskurs (251,55 USD) bedeutet, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Fedex eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fedex verläuft derzeit bei 248,32 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 251,55 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +1,3 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 256,72 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von -2,01 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Neutral".

Die Diskussionen in sozialen Medien rund um Fedex zeigen überwiegend negative Meinungen in den letzten beiden Wochen. Die Kommentare und Meinungen bezüglich des Unternehmens waren hauptsächlich neutral. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" eingestuft, obwohl ein Gut-Signal im zurückliegenden Zeitraum ermittelt werden konnte. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Fedex bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Fedex-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,87 Prozent erzielt, was 59,12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 9,87 Prozent, und Fedex liegt 56 Prozent darüber. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.