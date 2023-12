Hier kommt Faltec!

Die technische Analyse zeigt, dass die Faltec derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 588,47 JPY, während der Aktienkurs bei 531 JPY um -9,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 551 JPY, was einer Abweichung von -3,63 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder umkehren. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Im Falle von Faltec wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen und daher eine "Neutral" Bewertung vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger diskutierten weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Faltec, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Faltec-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 82,61, was eine "Schlecht"-Empfehlung für den siebentägigen Zeitraum ergibt, während der RSI25 von 63,93 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.