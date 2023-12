Hier kommt Exor!

Weitere Suchergebnisse zu "Exor":

Die technische Analyse der Exor-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt aktuell bei 81,21 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 93,78 EUR liegt, was einem Unterschied von +15,48 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (86,03 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+9,01 Prozent), was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Exor-Aktie liegt bei 4,27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Beide Werte führen zu einer Bewertung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Exor ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Beide Faktoren führen zu einer Gesamtbewertung der Exor-Aktie als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine positive technische Analyse der Exor-Aktie, während die Anleger-Stimmung und das Sentiment neutral sind.