Hier kommt Excelerate Energy!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Excelerate Energy liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 78,61 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment für Excelerate Energy ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da zuletzt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, jedoch auch negative Themen diskutiert wurden.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Excelerate Energy haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben Excelerate Energy in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 29 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 102,23 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.