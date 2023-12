Hier kommt Esun!

Die Stimmung der Anleger bei Esun ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den letzten ein bis zwei Tagen die Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation liefert ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Esun liegt bei 100, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 58,06, was für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Esun bei 0,26 HKD. Da der Aktienkurs bei 0,218 HKD lag, ergibt sich ein Abstand von -16,15 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Niveau von 0,25 HKD und einer Differenz von -12,8 Prozent schlecht ab. Insgesamt lautet der Befund also "Schlecht".