Hier kommt Escape Hunt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Xp Factory liegt bei 100, was auf eine „Schlecht“-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,81 und wird daher als „Neutral“ eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Xp Factory zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer „Neutral“-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine „Neutral“-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 17,38 GBP für den Schlusskurs der Xp Factory-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,25 GBP, was zu einer „Schlecht“-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 15,89 GBP, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Xp Factory-Aktie daher eine „Neutral“-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Xp Factory-Aktie eine „Schlecht“-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.