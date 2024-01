Hier kommt Epsilon Healthcare!

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie von Epsilon Healthcare werden durch unsere Analyse der Internet-Kommunikation erfasst. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine neutrale Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Epsilon Healthcare eher neutral diskutiert. An einem Tag war die Stimmung negativ, während an sechs Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine neutrale Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Epsilon Healthcare-Aktie ein Durchschnitt von 0,02 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,024 AUD, was einem Unterschied von 20 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht vergeben wir daher eine positive Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,03 AUD, was unter dem letzten Schlusskurs (-20 Prozent) liegt. Hieraus ergibt sich eine negative Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 70, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Zusammen ergibt sich somit eine negative Bewertung in diesem Abschnitt.