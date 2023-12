Hier kommt Eoptolink!

Eoptolink: Aktienanalyse und Bewertung

Die Eoptolink-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,28 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,02 % in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Differenz von lediglich 0,74 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eoptolink mit einem Wert von 40,22 auf ähnlichem Niveau liegt wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" auf Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten erzielte Eoptolink eine Steigerung von 107,32 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 17,21 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +90,11 Prozent im Branchenvergleich für Eoptolink. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte eine Überperformance von 94,88 Prozent verzeichnet werden, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Eoptolink-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 46,33 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 51 CNH eine Abweichung von +10,08 Prozent aufweist. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (42,51 CNH) wird mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bewertet (+19,97 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält die Eoptolink-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse, dass Eoptolink sowohl in Bezug auf Dividendenrendite, fundamentale Kriterien, Performance und technische Analyse solide Bewertungen erhält, die insgesamt zu einer positiven Einschätzung führen.