Hier kommt Envestnet!

Envestnet, ein Unternehmen aus dem Bereich Software, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 219,63, was 273 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen für Envestnet abgegeben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Envestnet-Aktie derzeit sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft gilt. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 17,86 Punkte für den 7-Tage-RSI und 20,11 Punkte für den 25-Tage-RSI, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in diesem Punkt führt.