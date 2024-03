Hier kommt Enshu Truck!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Enshu Truck ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dieser Faktor wird zur Bewertung der Aktie herangezogen. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung zur Anleger-Stimmung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 25,38 an, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation bewertet, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Enshu Truck-Aktie (2544 JPY) auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (2426,23 JPY) liegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Eine ähnliche Bewertung wird auch auf Basis der letzten 50 Handelstage vorgenommen, bei der der letzte Schlusskurs (2467,24 JPY) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass sich die Stimmung für Enshu Truck in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls als unauffällig bewertet, was zu einer weiteren Bewertung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.