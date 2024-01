Hier kommt Energous!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine überkaufte Situation hin, während ein niedriger RSI auf eine überverkaufte Situation hinweist. Für Energous liegt der RSI7 derzeit bei 84,68 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI25 hingegen liegt bei 63,19, was darauf hindeutet, dass Energous weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

In Bezug auf die Dividende hat Energous derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Medien bezüglich Energous war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab positive Diskussionen an zwei Tagen und überwiegend negative Kommunikation an vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Energous wird auch positiv bewertet, da die Diskussionsintensität hoch ist. Allerdings gibt es kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird dem Wertpapier von Energous daher ein langfristig positives Stimmungsbild zugeschrieben.