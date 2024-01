Hier kommt EnegexL!

Die Analyse von Aktienkursen umfasst neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Enegex untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Enegex derzeit bei 0,02 AUD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,026 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 30 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 beträgt derzeit 0,02 AUD, was ebenfalls einen Abstand von 30 Prozent zur Aktie bedeutet und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Enegex beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit wird Enegex in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung bewertet. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Enegex blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Enegex in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Gesamtnote "Neutral".