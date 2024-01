Hier kommt Eneco Refresh!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Eneco Refresh ist neutral, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Eneco Refresh zeigt einen Wert von 0 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 0 eine Überverkauftheit, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses einer Aktie betrachtet, zeigt sich, dass der aktuelle Wert von 0,02 AUD deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,017 AUD) liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich mit einem Wert von 0,02 AUD eine negative Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung bei Eneco Refresh als "Neutral" eingestuft werden.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Eneco Refresh, basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.