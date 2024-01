Hier kommt Enagas!

Weitere Suchergebnisse zu "Enagas":

Die technische Analyse zeigt, dass die Enagas-Aktie derzeit gemischte Signale aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,69 EUR, was einem Abwärtstrend von -6,38 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 15,625 EUR entspricht. In Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (16,21 EUR) in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (-3,61 Prozent), was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Enagas liegt bei 38,73, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 65 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Enagas in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.