Hier kommt Elia System Operator!

Die technische Analyse der Aktie von Elia zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 108,24 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 111,5 EUR beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +3,01 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 101,85 EUR, was einen Abstand von +9,47 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist. Daher wird die Einschätzung dieses Faktors als "Neutral" bewertet. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Elia daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Elia liegt bei 62,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 27,6, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Aus dieser Betrachtung ergibt sich daher auch eine Einstufung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt lässt sich daher feststellen, dass die Aktie von Elia hinsichtlich der technischen Analyse und des Anlegerverhaltens als "Neutral" eingestuft wird.