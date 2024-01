Hier kommt Edenville Energy!

Weitere Suchergebnisse zu "WiseTech Global":

Die Technische Analyse von Shuka Minerals weist auf verschiedene Trends hin. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,01 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 10 GBP liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 9,6 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung für Shuka Minerals.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 50 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Shuka Minerals daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen Shuka Minerals diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.