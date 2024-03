Hier kommt DrHoenle!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Meinung von Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung können ein langfristiges Bild über die Stimmungslage liefern. In Bezug auf die Aktie von Dr Hoenle ergab unsere Untersuchung, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit erhält die Aktie von Dr Hoenle bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Dr Hoenle derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,94 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Dr Hoenle eine Performance von -1,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 13,25 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,56 Prozent im Branchenvergleich für Dr Hoenle. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Dr Hoenle um 11,2 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Dr Hoenle in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dr Hoenle-Aktie hat einen Wert von 21, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 21,8 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Dr Hoenle.