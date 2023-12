Hier kommt DormaKaba!

Weitere Suchergebnisse zu "Dormakaba":

Bei Dormakaba gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Dormakaba für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dormakaba-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 52,5 liegt. Auch hier zeigt sich, dass Dormakaba weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Dormakaba.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Dormakaba in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 33,51 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche um 6,29 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +27,23 Prozent für Dormakaba bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor liegt Dormakaba mit einer Rendite von 6,57 Prozent im letzten Jahr 26,95 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Dormakaba-Aktie mittlerweile auf 422,56 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 449 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,26 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 437,44 CHF, was bedeutet, dass die Aktie mit +2,64 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird somit die Gesamtnote "Gut" vergeben.