Hier kommt Datadog A!

Datadog hat in den letzten zwei Wochen positive Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien erhalten. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend positive Meinungen zu diesem Wert geäußert wurden. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene liegt. Zudem wurden 7 positive Signale und 1 negatives Signal herausgefiltert, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine positive Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Datadog-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 27, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und eine positive Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,69, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich nach der RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für Datadog.

Hinsichtlich Sentiment und Buzz konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer negativen Bewertung führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Datadog als positiv ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 14 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 102,86 USD, was einer negativen Einschätzung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält Datadog daher eine neutrale Bewertung.