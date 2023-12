Hier kommt Danimer Scientific!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren, um die allgemeine Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zu beurteilen. Bei der Analyse von Danimer Scientific konnten wir feststellen, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine neutrale Bewertung ergibt. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Danimer Scientific blieb stabil, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Ein weiterer Faktor, der die Aktienkurse beeinflusst, ist die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zu Danimer Scientific aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine gute Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Danimer Scientific-Aktie zeigt, dass diese überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 72, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 60,93 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung nach RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ebenfalls eine schlechte Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,3 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag nur bei 1,03 USD lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1,3 USD eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.