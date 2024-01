Hier kommt Daktronics!

Die Dividendenrendite der Aktie von Daktronics beträgt laut aktuellen Kursniveaus 0 Prozent, was 11546,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 11546,48) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Daktronics neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 59,7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 77,53 liegt und damit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Index.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" übertrifft Daktronics mit einer Rendite von 188,55 Prozent den Durchschnitt um 179 Prozent. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,72 Prozent, wobei Daktronics mit 189,28 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Beiträge zu Daktronics auf sozialen Plattformen ausgewertet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Somit wird Daktronics hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.