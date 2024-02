Hier kommt Cyclacel Pharmaceuticals!

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Aktie von Cyclacel 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Biotechnologie. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cyclacel-Aktie beträgt 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit einem Wert von 35,8 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Analyse ein "Neutral"-Rating für Cyclacel.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cyclacel-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,37 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 2,8 USD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs von 2,8 USD über dem 50-Tages-Durchschnitt von 2,65 USD, was zu einer gegensätzlichen "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cyclacel daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cyclacel zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cyclacel beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.