Hier kommt Cranswick!

Die Dividendenrendite von Cranswick liegt derzeit bei 2,13 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,77 Prozent. In der Kategorie "Nahrungsmittel" erhält die Cranswick-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Differenz.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cranswick-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 3550,47 GBP liegt. Dies liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 3974 GBP, was einem Unterschied von +11,93 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Schlusskurs von 3935,56 GBP, was nahe am gleitenden Durchschnitt (+0,98 Prozent) liegt. In diesem Fall wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend erhält die Cranswick-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Cranswick-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Cranswick-Aktie einen Wert von 66,97 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Cranswick-Aktie basierend auf dem RSI mit "Neutral" eingestuft.