Hier kommt Control Bionics!

Die technische Analyse der Aktie von Control Bionics betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert des RSI bei 48,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Control Bionics war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie mit "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der gleitende Durchschnittskurs der Control Bionics liegt derzeit bei 0,09 AUD, während der Aktienkurs selbst 0,04 AUD beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -55,56 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 0,05 AUD, was zu einem Abstand von -20 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Control Bionics in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Aus diesem Grund wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.